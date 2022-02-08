В Челябинской области резко выросла смертность от ковида

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

8 февраля 2022, 09:54 Анна Семенова

Ситуация со смертностью в регионе тревожная. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

За сутки скончались 20 человек.

Цифры по ежедневному количеству заболевших немного снизились, если пару дней назад они переваливали за пять тысяч человек, то сегодня положительный ПЦР пришел 4416 пациентам. Школьников заболело 671. А вот со смертностью ситуация ухудшилась. За прошедшие сутки от коронавируса скончалось сразу 20 человек. Такого большого количества смертей разом не фиксировалось уже довольно давно.

На 8 февраля в регионе переносят COVID-19 41 206 человек.

В связи с неблагополучной эпидситуацией в Челябинской области приостановили диспансеризацию. Это не касается тех, кто уже переболел ковидом, для таких пациентов осмотры продолжаются.