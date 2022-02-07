В Челябинской области снизилось количество заболевших ковидом за сутки

Аргументы Недели. Челябинск → Здоровье 13+

7 февраля 2022, 09:27 Анна Семенова

Омикрон, уходи! Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Омикрон, недавно укрепивший свои позиции в Челябинской области, кажется, потихоньку сдается. За прошедшие сутки отмечено снижение количества заболевших. На 7 февраля положительный ПЦР получили 4400 человек (вчера таких было 4900), из которых 660 школьников (против вчерашних цифр в 787).

Довольно многие победили болезнь и выписались, таких за сутки 1642 человека. Однако смертность остается высокой, 12 человек скончались на больничных койках.

Всего на сегодняшний день переносят COVID-19 39 282 южноуральца (это только те, кто состоит на учете у врача и сдавал соответствующие анализы).