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19 ноября 2021, 18:02

В Греции обьявили о новых ограничениях для непривитых соотечественниках. Премьер Греции Кириакос Мицотакис 18 ноября обратился к жителям страны. Он озвучил пять основных пунктов, которые коснутся непривитых граждан, работников государственных структур и врачей частного сектора.



Первый. С понедельника, 22 ноября, будет запрещен вход невакцинированным гражданам даже с тестом в закрытые помещения: кинотеатры, театры, музеи или спортзалы. Как заявил премьер, это защита и способ приобщения к добровольной вакцинации.



Второе. Вакцинированные люди старше 60 лет утратят свой сертификат через 7 месяцев, если не сделают третью прививку от коронавируса.

Третий пункт. Будут разработаны специальные графики для работников государственного сектора, чтобы избежать нагрузки в определенные часы на общественный транспорт.

Четвертый пункт. Усилят контроль и проверки.



И, последний, пятый пункт. Срочно разрабатывается план дальнейшего укрепление национальной системы здравоохранения. В этом плане будут задействованы частные отделения интенсивной терапии и частные врачи.



Как отметил премьер Мицотакис, верующие смогут посещать церкви только при наличии теста. А для посещения супермаркетов, продуктовых магазинов, пекарен и аптеки пока тест не нужен.

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