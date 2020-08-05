Кандидат геолого-минералогических наук Александра Попова: Ангара становится токсичной
5 августа 2020, 13:37[ «Аргументы Недели», Мария Шарковская ]
Кандидат геолого-минералогических наук Александра Попова отметила, что завод «Усольехимпром» стоит на берегу одной из крупнейших водных артерий страны - реки Ангары. Загрязняющие вещества с поверхностным и подземным стоком с легкостью поступают в реку.
Из чистейшей реки, вытекающей из Байкала, Ангара на первых ста пятидесяти километрах превращается в угрозу для всего живого. Крупных населенных пунктов на берегах реки не так много, например Братск, но общая ее протяженность в 1780 км и впадает она в Енисей. И еще неизвестно, как далеко уже распространилось загрязнение, и где его можно проследить: в воде, в донных и береговых отложениях, в рыбе, околоводных обитателях и растениях.
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