Российские дети стали болеть «диабетом пожилых людей»

В России, по данным Росстата, 31% детей и 15% подростков имеют избыточный вес. Около полумиллиона несовершеннолетних страдают от ожирения. Лишние килограммы провоцируют серьёзные нарушения в работе всех систем организма и развитие различных заболеваний.

В последние годы у несовершеннолетних стали диагностировать диабет второго типа. Традиционно «старческая» болезнь появляется у детей из-за переедания и сидячего образа жизни.

В России примерно на 100 человек в год увеличивается число несовершеннолетних, страдающих сахарным диабетом второго типа. Сейчас таких детей уже более 1700. Эти данные привела главный детский эндокринолог Минздрава России Валентина Петеркова. По её словам, ещё 20 лет назад врачи считали, что такого диагноза у несовершеннолетних не бывает. Болезнь встречалась только среди людей пожилого возраста.

"У мальчиков диабет второго типа диагностируется чаще, чем у девочек", - добавила главный детский эндокринолог.