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В Брянской области рассказали о состоянии больных коронавирусной инфекцией

, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nashbryansk.ru.

В Брянской области рассказали о состоянии больных коронавирусной инфекцией
pixabay.com

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Брянской области отчитались о состояние больных COVID-19. Сейчас оно удовлетворительное, пациенты получают необходимую медицинскую помощь, а также находятся под постоянным наблюдением врачей. 

Известно, что в регионе подтверждено три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Жители проходят лечение в специализированных боксах Брянской областной инфекционной больницы.

Ранее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии достигло 57298.

ЕЧ

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