В Брянской области рассказали о состоянии больных коронавирусной инфекцией

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30 марта 2020, 09:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: nashbryansk.ru.

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В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Брянской области отчитались о состояние больных COVID-19. Сейчас оно удовлетворительное, пациенты получают необходимую медицинскую помощь, а также находятся под постоянным наблюдением врачей.

Известно, что в регионе подтверждено три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Жители проходят лечение в специализированных боксах Брянской областной инфекционной больницы.

Ранее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии достигло 57298.