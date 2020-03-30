В Брянской области рассказали о состоянии больных коронавирусной инфекцией

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Брянской области отчитались о состояние больных COVID-19. Сейчас оно удовлетворительное, пациенты получают необходимую медицинскую помощь, а также находятся под постоянным наблюдением врачей.
Известно, что в регионе подтверждено три случая заболевания коронавирусной инфекцией. Жители проходят лечение в специализированных боксах Брянской областной инфекционной больницы.
Ранее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Германии достигло 57298.