Три убивающих здоровье человеческого сердца привычки назвали медспециалисты

Специалисты в сфере медицины обозначили привычки, которые убивают здоровье сердца человека. Информация по данной теме содержится в материале, который появился некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет портал the-challenger.ru, людям, которые хотят избежать инсульта и инфаркта, следует отказаться от:
1. регулярного употребления фастфуда и магазинных полуфабрикатов;
2. сидячего образа жизни;
3. курения.
Кроме того, необходимо отслеживать ключевые показатели здоровья с помощью обследований, говорится в процитированной публикации.
Ранее сегодня сообщалось, что врачи рассказали, как бороться с гипертонией без лекарств.