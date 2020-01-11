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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

//Здоровье 13+

Три убивающих здоровье человеческого сердца привычки назвали медспециалисты

, 16:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: the-challenger.ru

Три убивающих здоровье человеческого сердца привычки назвали медспециалисты
Сердечный приступ, imagebroker/Michaela Begsteiger / globallookpress.com

Специалисты в сфере медицины обозначили привычки, которые убивают здоровье сердца человека. Информация по данной теме содержится в материале, который появился некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Пять способов снижения артериального давления без таблеток порекомендовали врачи

Пять способов снижения артериального давления без таблеток порекомендовали врачи

Как пишет портал the-challenger.ru, людям, которые хотят избежать инсульта и инфаркта, следует отказаться от:

1. регулярного употребления фастфуда и магазинных полуфабрикатов;

2. сидячего образа жизни;

3. курения.

Кроме того, необходимо отслеживать ключевые показатели здоровья с помощью обследований, говорится в процитированной публикации.

Ранее сегодня сообщалось, что врачи рассказали, как бороться с гипертонией без лекарств.

 

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