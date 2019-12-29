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29 декабря 2019, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

у ребенка крутит живот,фото соцсетей

Когда в семье появляется малыш, родители стараются уберечь его от всех невзгод и заболеваний. В раннем возрасте, у детишек часто случаются колики в животе, легкие спазмы, поносы и запоры. Такие проблемы возникают от нарушения работы желудочно-кишечного тракта. Их достаточно легко вылечить с помощью правильного питания, витамин и пробиотиков. Но бывают и более серьезные случаи, когда боль набирает острого характера и спазмолитики уже не помогают.

Есть вероятность, что это воспаление аппендицита.

Аппендицит - отросток в нашей слепой кишке. Именно он является причинами острых, режущих болей в брюшной полости. Статистика заболеваний свидетельствует о том, что на 1000 человек в год заболеваемость составляет 4-5 случаев. Чаще всего проявляется у женщин.

Но если взрослые могут отчетливо рассказать о своей боли, то для детей такая задача станет трудной. Для того чтобы уберечь вас и ваших детей от острых воспалений аппендикса, мы рассмотрим ряд вопросов, который поможет выяснить:

От чего может болеть живот у ребенка?

Откуда берутся боли в кишечнике у ребенка?

Острая боль в животе у ребенка, как быть?

У ребенка болит живот и ноги, что делать?

Давящая боль в животе у ребенка, о чем она свидетельствует?

После самостоятельного выяснения различных причин, симптомов о боли - обратитесь к профильному врачу. Только он может назначит лечение, и во время принять необходимые меры. Не занимайтесь самолечением детей, поскольку от вас зависит их жизнь!

“У ребенка болит живот, но температуры нет”

Прежде чем делать поспешные выводы о причинах появления резких болей, надо выяснить какие симптомы испытывает малыш. К симптоматике аппендицита относится:

Потеря аппетита, рвота, тошнота. Резкое повышение температуры. Сильные спазмирующие боли в животе справа. Общая слабость и судорожные ощущения в брюшной полости.

Аппендицит наиболее часто развивается у детей в возрасте от 8 до 14 лет. Это тот самый период, когда дите начинает питаться вместе со взрослыми, а иногда баловать себя различными вкусными “гадостями”. Но причинами воспалений бывает не только неправильное питание. К нему может присоединиться:

Снижение иммунитета. Инородные тела и гермениты, которые попадают в кишечник.

Тем не менее, ученые и врачи до сих пор не нашли конкретный ответ, почему происходит воспаление отростка и от чего оно зависит. Многие придерживаются мнению, что это защитная реакция организма на другие воспалительные процессы.

Режет живот у ребенка на протяжение определенного периода

Еще около 5-10 лет назад у врачей возникала частая проблема - выяснить аппендицит это или нет. Многие совершали ошибку, считая, что боль в животе не острого характера, после чего отправляли на промывание желудка, прием таблеток. А аппендицит вырезали в последнюю очередь.

Со временем, методика приобрела новый уровень. И сейчас отросток вырезают при первой возможности. При чем делая это, с помощью трех проколов в живот. Такой метод не оставляет большого шрама и исполняется еще быстрее.

Поэтому, когда к вам поступает жалоба от ребенка на боль в животе не первый раз, возможно это аппендицит, который может разорваться, если вовремя не устранить его.

Так же, любого родителя должны насторожить жалобы:

Боли около пупка.

Острые и спазмирующие боли, которые отдают в руки и ноги.

Появление рвоты, тошноты и поноса.

Сигналы от маленьких детей поступают в форме:

Боязни, при вашем желание дотронуться до животика ребенка.

Постоянный плач.

Сжатость ребенка.

Несварение или аппендицит?

У ребенка болит живот приступами - влиятельный показатель, что это, скорее всего - аппендицит.

Но многие зная и этот факт, часто путаются и не придают значению различному характеру болей. Не сразу обращаются в больницу, и просто дают таблетки, которые принимают сами от спазмов. А именно самолечение аппендицита и даже несварения - может навредить детскому организму.

Поэтому, чтобы не возникало таких ситуаций, мы составили таблицу симптомов, которые помогут различить симптомы при аппендиците и несварении:

Симптомы аппендицита Симптомы несварения Острые, резкие спазмы. Тянущая, нарастающая боль. Повышения температуры до 38. Дискомфорт в верхней части живота. Боль отдает в разные места живота. Вздутость животика. Тошнота, рвота, понос. Тошнота, изредка рвота. Боли в животе: справа, около пупка. Появления отрыжки у малыша.

Так же, боль которая не проходит в течение 2 часов - требует срочного вызова скорой помощи ил поездки в больницу. Поскольку с несварением желудочно-кишечный тракт справляется в течение 2 часов, с аппендицитом так не выйдет.

Боли в животе у ребенка 7 лет - назначить лечение сможет хирург!

Если вы все же уверены, что у малыша воспалился аппендицит и уже успели приехать в больницу, врач проведет следующие действия:

Осмотр. С помощью нажатий на различные точки живота, специалист попросит охарактеризовать, насколько сильно болит в тех местах. Померяет температуру, задаст вопросы родителям. Отправит на сдачу анализов и УЗИ. Убедившись, что это аппендикс - объявит, о проведение операции. После операции, назначит диету и проконсультирует родителей.

Ваша задача, как родителя - не спорить! Аппендицит - хоть и легкая операция, но только при условии, что проведена она будет вовремя. Поэтому мы не рекомендуем оттягивать момент хирургического вмешательства. Ведь последствия могут быть катастрофические.

Удаление аппендикса происходит методом лапароскопии. Хирург сделает небольшие проколы в брюшной полости, вставит в них специальные инструменты и удалит отросток.

У ребенка крутит живот?

Возможно - это несварение. По-своему желание, вы можете обратиться в больницу или проконсультироваться у себя дома, по телефону с врачом. Он расскажет, какие действия вам стоит предпринять, чтобы устранить неприятный чувства в животике малыша.

Вероятнее всего, врач порекомендует:

Промыть желудок или вызвать рвоту. Дать теплый, сладкий чай. Отпаивать ребенка водой. Принять таблетки соответствующие данной проблеме.

Но, чтобы не случилось - НЕ ПАНИКУЙТЕ. Разводя лишнюю панику, вам не удастся помочь ребенку, а вот напугать - точно выйдет. Обращайтесь в скорую помощь, как можно скорее, и ведите себя спокойно и размеренно. Выяснив симптомы во время - вы избежите многих проблем. Помните - дети не жалуются на боль просто так!