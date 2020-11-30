В Московских школах апробировали уроки технологии с Яндекс

Аргументы Недели → Образование 13+

30 ноября 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Городской методический центр и компания Яндекс разработали материалы для преподавания современных уроков технологии. Это программа формирования цифровых компетенций школьников за счет использования информационных технологий. Пилотный проект был апробирован в трех столичных школах: «Интеграл», №1540 и №1238.

«Мы вышли за пределы представления об уроке технологии как исключительно о слесарном деле или обработке материалов. Совместно с компанией Яндекс мы сделали несколько очень интересных и полезных материалов, модулей, которые каждая школа может использовать в своей практике. Ребята из пилотных школ в рамках учебного дня в Яндекс апробировали эти материалы и совершили подробную экскурсию по компании», – рассказал на селекторном совещании департамента образования и науки города Москвы директор Городского методического центра Андрей Зинин.

В результате в библиотеке Московской электронной школы были размещены сценарии уроков, учебное пособие и интерактивные диктанты.

«Начинался проект с обучения учителей. Специалисты Яндекса разработали методические материалы, по которым провели цикл образовательных вебинаров. Учителям предоставили полную информацию по каждому уроку», – рассказала учитель технологии школы №1238 Татьяна Аристова.

По ее словам, в процессе работы учителя и специалисты Яндекс скорректировали и адаптировали уроки под любую форму обучения. В свою очередь ученики проявили высокий интерес к предмету, который не только формирует технологические навыки и компетенции, но и направлен на профессиональное самоопределение ребят.