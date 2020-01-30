До 4 тысяч рублей увеличится доплата учителям за классное руководство

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30 января 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил парламентариям увеличить выплаты за классное руководство до 4 тыс. рублей. Депутаты поддержали инициативу. Из краевого бюджета на эти цели выделили 2 млрд рублей.

– С января добавляем еще тысячу рублей, учителя будут получать четыре тысячи. В рамках края на это выделено два миллиарда рублей, – отметил глава региона в ходе сессии ЗСК.

В этом году в крае начинается реализация федеральной программы «Земский учитель». Более 100 педагогов переедут в маленькие села и станицы и будут работать в местных школах. Для участников проекта предусмотрена единовременная выплата в размере 1 млн рублей. Деньги можно потратить на любые нужды.