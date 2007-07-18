Налоговая поймала 2,5 млн россиян, нелегально сдающих квартиры

НАЛОГОВИКИ, объявившие охоту на владельцев квартир, сдающих жилье в аренду и не делящихся доходами с государством, преуспели в своем начинании. Они уже уличили в нелегальной сдаче жилья 2,5 млн. россиян. 600 тыс. человек оштрафованы – они выплатили в казну почти 2 млрд. рублей.

Налоговая ловит нарушителей двумя способами. Основной источник информации – соседи, которых опрашивают участковые милиционеры и сотрудники налоговых органов, систематически обходящие подъезды. Вдобавок налоговики изучают данные Росрегистрации. Те, за кем числится более одной квартиры, автоматически попадают под подозрение.

Фискалы предъявляют претензии не только тем, кто сдает квартиру, но и тем, кто ее снимает. С точки зрения закона, если посторонний человек живет в чужой квартире бесплатно, он получает дополнительный доход, не уплачивая аренду.

Правда, юристы уже нашли лазейку, позволяющую законно не платить налог с доходов от сдачи квартир. Хозяева жилья могут заключить со съемщиками договор безвозмездного пользования квартирой. Если заверить такой договор у нотариуса, претензии налоговых органов станут безосновательны. Тем, кто не уверен в порядочности квартиросъемщиков, эксперты советуют заключать договор о присмотре за квартирой в отсутствие хозяев.

Тем, кто хочет обелить доходы от сдачи жилья, придется подать декларацию. Закон предусматривает суровые санкции за сокрытие доходов от сдачи жилья. Неуплата налога карается штрафом в размере 40% от недоимки. Полугодовое опоздание с подачей декларации чревато штрафом в 30% от суммы налога, а неполная уплата грозит 20%-ным штрафом.

