Наши олигархи припрятали 600 млрд. долларов

Недавно частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor (США) опубликовала шокирующую информацию. По данным американских разведчиков, сейчас Кремль располагает валютными резервами (ЗВР) в размере 580 млрд. долларов. Но источники Stratfor утверждают, что это не все «русские деньги». Якобы в разных секретных фондах припрятано ещё ни много ни мало, а целых 600 миллиардов.

По мнению российских экспертов, вряд ли Stratfor имеет в виду государственные деньги. Наши власти просто не имели таких дополнительных средств, и взять их было неоткуда. За последнее десятилетие на экспорте своих углеводородов Россия заработала примерно триллион долларов. Понятно, что деньги не только накапливались, но и расходовались на различные нужды, а также частично попали в руки различных нефтяных олигархов. Поэтому, по некоторым оценкам, за годы относительного благополучия в ЗВР было отложено чуть более 700 млрд. долларов.

Однако не стоит забывать, что кроме экспорта нефти и газа Россия зарабатывает и на других ресурсах: чёрные и цветные металлы, продукция химической промышленности, лес, зерно и т.д. Часть этих денег тоже досталась нашим доморощенным миллиардерам. Как считают аналитики, их легальное богатство только верхняя часть айсберга – основные средства надёжно укрыты от посторонних глаз. Нетрудно вспомнить, что за последнее время каждый год (с некоторыми исключениями) из страны утекало примерно по 50–60 млрд. долларов. Эти деньги наверняка накапливались на секретных счетах наших нуворишей. Так что цифра Stratfor’а уже не выглядит столь фантастичной.

По мнению западных аналитиков, эти деньги пока ещё ждут своего часа, но скоро будут потрачены на скупку активов по всей Европе. Особенно «достанется» центральноевропейским странам – Польше, Чехии, Венгрии. Не останутся обделёнными Италия и уже обнищавшая Греция. А России от этого огромного пирога перепадут лишь крохи. Не для того деньги всеми правдами и неправдами выводились из страны, чтобы потом вернуться назад.