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Космические мошенники

№ 5(246) от 10.02.2011 [«Аргументы Недели », Сергей БОРОДКИН ]

Космические мошенники

Правительство сделало подарок космонавтам – в 2011 г. финансирование Роскосмоса выросло до 115 млрд. рублей. Правда, если учесть, какие нравы царят в космическом ведомстве, никакие деньги не застрахуют от срыва государственной космической программы.

Бюджетная фантастика

Планы Роскосмоса напоминают фантастические романы. До кризиса ведомство и подчиненные ему компании уверяли, что в 2020 г. российские космонавты высадятся на Марсе. К середине века начнутся добыча сверхгорючего – гелия-3 – на Луне и его доставка на Землю. Затем сбудется мечта Циолковского: появится космический лифт высотой 40 тыс. километров. Это позволит дешево доставлять на орбиту многотонные грузы.

Экономический спад поубавил фантазию космических чиновников. Но ее масштабы все равно поражают. Согласно последним планам, в 2025 г. Россия построит ядерную установку на Луне. Наши космонавты все-таки высадятся на Марсе – только сроки сдвинулись на 2035–2040 годы. А воплотить мечты позволит «универсальная космическая платформа». В 2020 г. на ней, прямо на орбите, начнут собирать межпланетные корабли.

Теоретически все выполнимо. Например, вполне реально построить орбитальный лифт – современные углеродные материалы это позволяют. Проекты таких подъемников уже разрабатывают в США, Японии, даже Индии. Только цена заоблачная – более 300 млрд. рублей. При этом мечтателям из Роскосмоса не хватает сил поднять даже гораздо более приземленные проекты.

Прежде всего по-прежнему под вопросом строительство космодрома «Восточный» в Амурской области. Его нужно завершить к 2015 году. На 2011–2015 гг. госбюджет выделил на новую стартовую площадку более 80 млрд. рублей. При этом Роскосмос до сих пор не удосужился согласовать концепцию и программу создания космодрома.

Другой провал – разработка ракетоносителя «Ангара». Она должна прийти на смену «Протонам» – нашим основным носителям. Новую ракету создают с 1995 г., технически она почти готова. Но испытания «Ангары» отложены до 2013 года. Как объясняют в Роскосмосе – нет денег на достройку стартовой площадки «Ангары» на космодроме в Плесецке.

В действительности все гораздо сложнее. В конце 2009 г. премьер-министр В. Путин посетил завод НПО «Энергомаш». Это крупнейший производитель ракетных двигателей. Тут и выяснилось – Роскосмос просто «забыл» перечислить предприятию 2 млрд. руб. антикризисной помощи. Причем средства предназначались не для чего-нибудь, а под производство двигателей РД-191 для ракеты «Ангара».

Затянув испытания «Ангары», Роскосмос вовсю швыряется деньгами на разработку другого ракетоносителя – «Русь-М». Ведомство намерено потратить на это 202 млрд. бюджетных рублей. Самое смешное: первые испытания этой ракеты хотят устроить в 2015 году. По планам ведомства, они пройдут на несуществующем космодроме «Восточный».

Последняя капля топлива

В общем, извилистые планы космических чиновников заплелись окончательно. Денег у ведомства немного, так хоть бы тратили с умом. Но нет! Взять, к примеру, проект «Воздушный старт». Его разработчик авиакомпания «Полет» намеревалась с борта самолета «Руслан» выводить на орбиту космические аппараты массой 600–800 кг. Столько весит большинство современных метеоспутников и легких спутников связи.

В начале 2000-х гг. Федеральная авиационная администрация США признала «Воздушный старт» одним из важнейших аэрокосмических событий десятилетия. Вскоре к нему подключились структуры Роскосмоса. Правда, как только это произошло, финансирование неожиданно заморозили. Мол, проект опасен, поскольку будет конкурировать с традиционными ракетоносителями. Итог: в прошлом году 40% акций заглохшего «Воздушного старта» продали разработчикам – владельцам авиакомпании «Полет». Доля ушла за символическую сумму – 5 тыс. рублей.

Нелегкой была и судьба знаменитого проекта ГЛОНАСС. Долгие годы Роскосмос все никак не мог создать на орбите достаточную группировку спутников. В довершение всех бед в декабре прошлого года долбанулся при взлете ракетоноситель с тремя аппаратами. Катастрофа обошлась российскому бюджету в 2,5 млрд. рублей. Самое обидное – спутники разбились только потому, что на космодроме в ракету перелили горючего.

Тут терпение руководителей государства лопнуло. В Роскосмос заглянули гости из прокуратуры. Первым делом выяснилось следующее. Один из разработчиков ГЛОНАСС – подчиненное Роскосмосу ОАО «Информационные спутниковые системы им. В.Ф. Решетнева». Из него еще в 2008 г. исчезли 500 млн. руб., выделенных из бюджета на изготовление спутников. Подведомственная Роскосмосу компания положила деньги в банк – тот немедленно обанкротился.

Вдобавок выяснилось: рухнувшие спутники застрахованы никому не известной фирмой ООО «Страховой центр «Спутник». По странному совпадению руководит конторой сын бывшего замруководителя Роскосмоса Александра Медведчикова. Замом у него работает сын еще одного бывшего замруководителя ведомства – Виктора Ремишевского.

В общем, когда все всплыло, полетели головы. Правда, глава Роскосмоса В. Перминов отделался выговором. Постов лишились только его зам. В. Ремишевский и почему-то – вице-президент РКК «Энергия» Вячеслав Филин. В подразделениях Роскосмоса он оставался одним из немногих проектировщиков советской школы. Филин – один из разработчиков космического корабля «Буран».

Поскольку г-н Перминов остался на посту, мечтательная политика Роскосмоса продолжается. Теперь нам опять обещают обитаемую космическую базу на Марсе. Цена вопроса – каких-то 8 трлн. рублей. Главное – кто проверит? Деньги нужны уже сейчас, а базу сулят только в 2040 году.

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