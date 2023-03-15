Беглов: Петербург потерял 3,4 миллиарда рублей из-за ухода зарубежных компаний

Больше всего убытков принесла остановка производства автомобилей.
Налоговые потери в 2022 году составили большую часть бюджета Санкт-Петербурга, передает АБН слова губернатора города Александра Беглова.
По его словам, иностранные компании, которые ранее вели бизнес на территории Российской Федерации и на сегодняшний день являются недружественными, пополняли бюджет более, чем на восемь миллиардов рублей. Таким образом, несмотря на длительный процесс выхода с российского рынка, налоговые поступления сократились на 3,4 миллиарда рублей.
Первым в списке потерь запланированных бюджетных денег является уход компаний кластера автомобильного производства. Ранее эти организации уплачивали до шести миллиардов рублей налогов в бюджет Северной столицы. А компании, торговавшие одеждой и косметикой, лишили город примерно одного миллиарда налоговых поступлений.
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