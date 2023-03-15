Беглов: Петербург потерял 3,4 миллиарда рублей из-за ухода зарубежных компаний

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Экономика

Елена Соколова

Фото: Скриншот YouTube. Александр Беглов

Больше всего убытков принесла остановка производства автомобилей.

Налоговые потери в 2022 году составили большую часть бюджета Санкт-Петербурга, передает АБН слова губернатора города Александра Беглова.

По его словам, иностранные компании, которые ранее вели бизнес на территории Российской Федерации и на сегодняшний день являются недружественными, пополняли бюджет более, чем на восемь миллиардов рублей. Таким образом, несмотря на длительный процесс выхода с российского рынка, налоговые поступления сократились на 3,4 миллиарда рублей.

Первым в списке потерь запланированных бюджетных денег является уход компаний кластера автомобильного производства. Ранее эти организации уплачивали до шести миллиардов рублей налогов в бюджет Северной столицы. А компании, торговавшие одеждой и косметикой, лишили город примерно одного миллиарда налоговых поступлений.