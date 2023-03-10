Здания СБМ на территории завода «Арсенал» готовят к продаже

Компания-банкрот уже пыталась продать их за 72 миллиона рублей.
Здания ООО «СБМ» на территории завода «Арсенал» в Санкт-Петербурге готовят к продаже, передает Агентство Бизнес Новостей.
В рамках процедуры банкротства компании был открыт отчет о рыночной стоимости ее имущества. Общая стоимость активов «СБМ» оценивается в 68 миллионов рублей. Строения может выкупить АО «Арсенал Недвижимость», связанное с Михаилом Гуцериевым и Феликсом Длином.
Ранее компания уже пыталась продать свое имущество, но аукцион был закрыт через несколько недель по решению суда. Тогда «СБМ» выставила свои объекты за 72 миллиона рублей.
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