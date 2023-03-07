Немецкая химкомпания Linde не планирует продолжать сотрудничество с петербургскими и московскими производствами

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Елен Соколова

Фото: canva.com

Глава компании на конференции по энергетике CERAWeek заявил, что Linde не собирается возобновлять работу с российскими партнёрами.

Транснациональная химическая компания Linde отказалась от проектов в Москве и Санкт-Петербурге. Более того: Linde, в принципе, не планирует возобновлять работу с санкционными юрлицами. Об этом в ходе конференции CERAWeek рассказал глава Linde Санджив Ламба, сообщает АБН.

Ламба подчеркнул, что Linde отказалась от сотрудничества с российскими партнёрами после того, как Западом были введены санкции. Совместные проекты с теми, кто попал под санкции, компания приостановила.

В июне прошлого года Linde покинула проект «Газпрома» в Усть-Луге. Транснациональная компания сотрудничала с «Газпромом» по строительству комплекса по переработке и сжижению природного газа «Балтийский СПГ».

Кроме того, был расторгнут контракт Linde с «РусХимАльянсом». Его представители хотят взыскать с немецкой компании более одного миллиарда евро в арбитраже Гонконга. Отказалась Linde и от проекта по производству теплообменников для газовой отрасли совместно с «Северсталью», а также покинула проект Амурского газохимического комплекса СИБУР.