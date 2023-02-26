Датская компания Maersk продала логистический центр в Петербурге

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Экономика

Елена Соколова

Фото: скриншот с сайта YouTube.com

Решение о продаже активов в РФ было принято руководством компании еще в 2022 году.

Транспортно-логистическая компания из Дании A.P. Moeller-Maersk A/S продала логистические активы в России, в частности – в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает АБН.

Отмечается, что Maersk продала свои логистические площадки в Петербурге и Новороссийске компании IG Finance Development Limited. Такое решение было принято в связи с тем, что еще в 2022 году датский производитель заявил о намерении покинуть российский рынок.

Сделка получила все разрешения регулирующих органов в Европейском союзе и РФ. После приобретения активов новый владелец уже заключил соглашение с Arosa (крупным импортером продуктов питания) на управление объектами в Северной столице и Новороссийске.

Уточняется, что сделка вступила в силу 17 февраля текущего года, однако подробности ее условий не разглашаются.