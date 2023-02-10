Петербургский порт Бронка планируют передать Белоруссии

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Экономика

10 февраля 2023, 22:12 Елена Соколова

Фото: скриншот с сайта youtube.com

Это позволит в несколько раз увеличить объем белорусских грузов на экспорт, которые будут перевозиться через территорию России.

Порт Бронка, который находится в Финском заливе, хотят передать в собственность Белоруссии. Такой шаг поможет усилить логистическое и транспортное сотрудничество России и Белоруссии. Об этом рассказал директор второго Департамента стран СНГ российского внешнеполитического ведомства Алексей Полищук.

Ежегодно через порт Бронка происходит перевалка более трёх миллионов тон грузов. В перспективе мощность порта может составить больше 20 тонн. Кроме того, его расположение позволяет переправлять грузы в другие порты на северо-западе и юге России.

Передача петербургского порта в собственность Белоруссии поможет увеличить объём транзита белорусских грузов через нашу страну. Только в прошлом году в рамках сотрудничества двух государств через порты России отгрузили три с половиной миллиона тонн грузов. Отмечается, что три миллиона тонн калийных удобрений отправились по железной сети в Китай через астраханские, ейские, новороссийские порты.

«Ведется успешная работа по перевалке широкого спектра белорусских экспортных грузов (прежде всего, калийных и азотных удобрений, продукции металлургии и деревопереработки) с использованием российской транспортной инфраструктуры, включая 19 портов», — подытожил Алексей Полищук.

Отметим, что порт Бронка, который хотят передать белорусской стороне, относится к Большому порту "Санкт-Петербург".