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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Экономика 13+

Сокращение продаж жилья в новостройках наблюдается в Петербурге и Ленобласти

, 11:47

Сокращение продаж жилья в новостройках наблюдается в Петербурге и Ленобласти
Фото: canva.com

Одной из причин падения продаж назвали сбои в работе Росреестра.
В Санкт-Петербурге и Ленобласти в январе нынешнего года наблюдается сокращение продаж жилплощади в новостройках. Об этом пишут местные СМИ.
Сообщается, что, по сравнению с январем 2022 года, в городе продали жилья меньше на 4%, в области – на 29%. Такой разрыв эксперты объяснили тем, что наблюдался технический сбой в работе Росреестра, а также переносом регистрации большого количества сделок с декабря прошлого года на январь 2023-го.
Таким образом, в прошлом месяце зафиксировали уменьшение выручки от зарегистрированных розничных продаж квартир и апартаментов в новостройках на 29%, а доходы на фоне подорожания цен на жилье упали на 12%.
В Ленобласти ситуация для застройщиков не лучше – в январе продали квартир на 24% меньше, чем в прошлом году, в соответствии с чем выручка снизилась на 6%.

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