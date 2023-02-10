Сокращение продаж жилья в новостройках наблюдается в Петербурге и Ленобласти

Одной из причин падения продаж назвали сбои в работе Росреестра.
В Санкт-Петербурге и Ленобласти в январе нынешнего года наблюдается сокращение продаж жилплощади в новостройках. Об этом пишут местные СМИ.
Сообщается, что, по сравнению с январем 2022 года, в городе продали жилья меньше на 4%, в области – на 29%. Такой разрыв эксперты объяснили тем, что наблюдался технический сбой в работе Росреестра, а также переносом регистрации большого количества сделок с декабря прошлого года на январь 2023-го.
Таким образом, в прошлом месяце зафиксировали уменьшение выручки от зарегистрированных розничных продаж квартир и апартаментов в новостройках на 29%, а доходы на фоне подорожания цен на жилье упали на 12%.
В Ленобласти ситуация для застройщиков не лучше – в январе продали квартир на 24% меньше, чем в прошлом году, в соответствии с чем выручка снизилась на 6%.
Аргументы Недели → Самое читаемое
- #ЗАУГЛОМ Александр Новиков о Прибалтике, Польше, Собчак, Галкине* и ЧВК «Вагнер»
- 21.12.22 16:19 Петербуржцы в новогоднюю ночь не смогут запускать фейерверки во дворах
- 21.12.22 14:32 Ветераны получат выплаты в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
- 21.12.22 13:05 Циклон «Франциска» заковал Петербург в ледяной панцирь
- 21.12.22 12:07 СК возбудил второе ледовое дело в Петербурге
- Telegram | (Подписаться) Какие регионы в России считаются наиболее сейсмоопасными