Сокращение продаж жилья в новостройках наблюдается в Петербурге и Ленобласти

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Экономика 13+

10 февраля 2023, 11:47 Елена Соколова

Фото: canva.com

Одной из причин падения продаж назвали сбои в работе Росреестра.

В Санкт-Петербурге и Ленобласти в январе нынешнего года наблюдается сокращение продаж жилплощади в новостройках. Об этом пишут местные СМИ.

Сообщается, что, по сравнению с январем 2022 года, в городе продали жилья меньше на 4%, в области – на 29%. Такой разрыв эксперты объяснили тем, что наблюдался технический сбой в работе Росреестра, а также переносом регистрации большого количества сделок с декабря прошлого года на январь 2023-го.

Таким образом, в прошлом месяце зафиксировали уменьшение выручки от зарегистрированных розничных продаж квартир и апартаментов в новостройках на 29%, а доходы на фоне подорожания цен на жилье упали на 12%.

В Ленобласти ситуация для застройщиков не лучше – в январе продали квартир на 24% меньше, чем в прошлом году, в соответствии с чем выручка снизилась на 6%.