Петербургский бренд «Ладога» начал выпуск ирландского виски

В год планируют выпускать около четырёхсот тысяч бутылок.
Группа «Ладога» будет выпускать в Санкт-Петербурге ирландский виски. Основой для алкогольного напитка будут зерновые и солодовые ирландские дистилляты. Их будут выдерживать в бочках из дуба три года и больше.
В «Ладоге» подчеркнули, что надеются на успех их нового продукта, так как в России популярность ирландского виски выросла. Кроме того, с российского рынка ушло несколько крупных импортёров этого вида алкоголя.
В рамках первой партии компания выпустит 63 тысячи бутылок. Предполагается, что в год будут выпускать около 400 тысяч бутылок по 0,5 и 0,7 литра.
В компании рассказали о планах вкладываться в рекламу продукта, на это потратят около 80 миллионов рублей.