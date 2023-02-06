Петербургский бренд «Ладога» начал выпуск ирландского виски

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Экономика 13+

6 февраля 2023, 15:00 Елена Соколова

Фото: canva.com

В год планируют выпускать около четырёхсот тысяч бутылок.

Группа «Ладога» будет выпускать в Санкт-Петербурге ирландский виски. Основой для алкогольного напитка будут зерновые и солодовые ирландские дистилляты. Их будут выдерживать в бочках из дуба три года и больше.

В «Ладоге» подчеркнули, что надеются на успех их нового продукта, так как в России популярность ирландского виски выросла. Кроме того, с российского рынка ушло несколько крупных импортёров этого вида алкоголя.

В рамках первой партии компания выпустит 63 тысячи бутылок. Предполагается, что в год будут выпускать около 400 тысяч бутылок по 0,5 и 0,7 литра.

В компании рассказали о планах вкладываться в рекламу продукта, на это потратят около 80 миллионов рублей.