Инвестор из Армении выкупил у финнов крупный офис рядом с Пулково

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Экономика

3 февраля 2023, 17:03 Елена Соколова

Фото: canva.com

Большую часть офисных помещений в этом здании арендует «Газпром».

Армянский фонд Balchug Capital, принадлежащий бизнесмену Давиду Амаряну, полностью выкупил офисное здание "Пулково Скай" в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-служба Balchug Capital.

Ранее постройкой владели компании из Финляндии.

Центр "Пулково Скай" принадлежит к классу А и является вторым после «Невской ратуши» крупнейшим офисным зданием Санкт-Петербурга. Его площадь составляет 76 тысяч квадратов.

Основатель фонда Давид Амарян отметил, что это первое здание, которое он купил в России, и добавил: надеется, что не последнее.

В армянском фонде рассказали, что сейчас его владельцы рассматривают и другие здания в России. Там отметили, что российский рынок, несмотря на нестабильную ситуацию, растёт и обладает большим потенциалом для инвесторов.