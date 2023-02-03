В Петербурге выставили на продажу бывшую альбомную фабрику Бехли

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Экономика

3 февраля 2023, 16:03 Елена Соколова

Фото: canva.com

Комплекс можно будет использовать для торговли или устройства бизнес-центра.

В Санкт-Петербурге продают построенную в конце XIX века альбомную фабрику Бехли. Об этом сообщают местные СМИ.

Комплекс состоит из трех зданий и земельных участков, общая площадь - 1500 квадратных метров. Здание находится на улице Моисеенко рядом с «Невской ратушей» и Таврическим садом.

Фабрика уйдет из-под молотка в ходе аукциона 13 марта, заявки на приобретение принимают до 10-го. Стартовая стоимость – 230 миллионов рублей. Примечательно, что на сегодняшний день в одном из трех зданий уже сделан капитальный ремонт, сейчас специалисты приступили к облагораживанию другого строения.

Данный комплекс можно использовать для торговли, представительской деятельности и для устройства бизнес-центра.