В Петербурге выставили на продажу бывшую альбомную фабрику Бехли

Комплекс можно будет использовать для торговли или устройства бизнес-центра.
В Санкт-Петербурге продают построенную в конце XIX века альбомную фабрику Бехли. Об этом сообщают местные СМИ.
Комплекс состоит из трех зданий и земельных участков, общая площадь - 1500 квадратных метров. Здание находится на улице Моисеенко рядом с «Невской ратушей» и Таврическим садом.
Фабрика уйдет из-под молотка в ходе аукциона 13 марта, заявки на приобретение принимают до 10-го. Стартовая стоимость – 230 миллионов рублей. Примечательно, что на сегодняшний день в одном из трех зданий уже сделан капитальный ремонт, сейчас специалисты приступили к облагораживанию другого строения.
Данный комплекс можно использовать для торговли, представительской деятельности и для устройства бизнес-центра.
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