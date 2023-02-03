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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Экономика

В Петербурге выставили на продажу бывшую альбомную фабрику Бехли

, 16:03

В Петербурге выставили на продажу бывшую альбомную фабрику Бехли
Фото: canva.com

Комплекс можно будет использовать для торговли или устройства бизнес-центра.
В Санкт-Петербурге продают построенную в конце XIX века альбомную фабрику Бехли. Об этом сообщают местные СМИ.
Комплекс состоит из трех зданий и земельных участков, общая площадь - 1500 квадратных метров. Здание находится на улице Моисеенко рядом с «Невской ратушей» и Таврическим садом.
Фабрика уйдет из-под молотка в ходе аукциона 13 марта, заявки на приобретение принимают до 10-го. Стартовая стоимость – 230 миллионов рублей. Примечательно, что на сегодняшний день в одном из трех зданий уже сделан капитальный ремонт, сейчас специалисты приступили к облагораживанию другого строения.
Данный комплекс можно использовать для торговли, представительской деятельности и для устройства бизнес-центра.

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