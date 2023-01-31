Санаторий «Белые ночи» выставят на продажу

Начальная стоимость объекта составила 1,75 миллиарда рублей.
Комплекс из 14 зданий лечебно-профилактического учреждения «Белые ночи» в Сестрорецке 22 февраля выставят на аукцион с начальной стоимостью в 1,75 миллиарда рублей.
Аукцион планируется провести на электронной площадке «Сберанк-АСТ». Шаг для повышения стоимости лота составит минимум 5 процентов от его стоимости, что равняется 87,5 миллионам рублей.
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга уже выставил на торги главный корпус санатория, хозяйственные постройки, административные здания и земельный участок площадью 336 тысяч квадратных метров.
На сегодняшний день комплекс «Белые ночи» арендуется ООО ««ММЦ» «СОГАЗ»» – срок аренды согласован с правительством Петербурга в 2017 году и составляет 49 лет.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Макрон заявил, что Украина не должна наносить удары по территории РФ из поставляемого Западом оружия
Военный эксперт Сивков: изменение юридического статуса СВО позволит объявить по всей России военное положение
Захарова: Запад начинает понимать, что в основе событий на Украине лежит провокационная политика США
- #ЗАУГЛОМ В США исчезли 220 млрд $ из 300 сворованных у России. Михаил Делягин вышел на след
- 21.12.22 16:19 Петербуржцы в новогоднюю ночь не смогут запускать фейерверки во дворах
- 21.12.22 14:32 Ветераны получат выплаты в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
- 21.12.22 13:05 Циклон «Франциска» заковал Петербург в ледяной панцирь
- 21.12.22 12:07 СК возбудил второе ледовое дело в Петербурге
- Telegram | (Подписаться) Макрон: Украина не должна наносить удары по территории РФ из поставляемого Западом оружия