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Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Экономика

Санаторий «Белые ночи» выставят на продажу

, 13:28

Санаторий «Белые ночи» выставят на продажу
Фото: Фрагмент из видео на видеохостинге YouTube

Начальная стоимость объекта составила 1,75 миллиарда рублей.
Комплекс из 14 зданий лечебно-профилактического учреждения «Белые ночи» в Сестрорецке 22 февраля выставят на аукцион с начальной стоимостью в 1,75 миллиарда рублей.
Аукцион планируется провести на электронной площадке «Сберанк-АСТ». Шаг для повышения стоимости лота составит минимум 5 процентов от его стоимости, что равняется 87,5 миллионам рублей.
Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга уже выставил на торги главный корпус санатория, хозяйственные постройки, административные здания и земельный участок площадью 336 тысяч квадратных метров.
На сегодняшний день комплекс «Белые ночи» арендуется ООО ««ММЦ» «СОГАЗ»» – срок аренды согласован с правительством Петербурга в 2017 году и составляет 49 лет.

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