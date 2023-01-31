Санаторий «Белые ночи» выставят на продажу

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Экономика

31 января 2023, 13:28 Елена Соколова

Фото: Фрагмент из видео на видеохостинге YouTube

Начальная стоимость объекта составила 1,75 миллиарда рублей.

Комплекс из 14 зданий лечебно-профилактического учреждения «Белые ночи» в Сестрорецке 22 февраля выставят на аукцион с начальной стоимостью в 1,75 миллиарда рублей.

Аукцион планируется провести на электронной площадке «Сберанк-АСТ». Шаг для повышения стоимости лота составит минимум 5 процентов от его стоимости, что равняется 87,5 миллионам рублей.

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга уже выставил на торги главный корпус санатория, хозяйственные постройки, административные здания и земельный участок площадью 336 тысяч квадратных метров.

На сегодняшний день комплекс «Белые ночи» арендуется ООО ««ММЦ» «СОГАЗ»» – срок аренды согласован с правительством Петербурга в 2017 году и составляет 49 лет.