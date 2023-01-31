Обуховский завод произведет проходческие щиты для МССС

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Экономика

31 января 2023, 12:44 Елена Соколова

Фото: Canva

Машиностроительный завод был единственным участником конкурса.

Обуховский машиностроительный завод Санкт-Петербурга выиграл конкурс Метростроя Северной столицы на производство и поставку проходческих щитов для Красносельско-Калининской и Фрунзенско-Приморской линий метрополитена.

«В рамках объявленной ранее закупки на поставку двух проходческих щитов диаметром 5,63 м, двух укладчиках для наклонного хода и 19 укладчиков тюбингов различных диаметров нами было получено только одно предложение – от АО «Обуховский завод», – рассказали в МССС.

Отмечается, что предложенные машиностроительным предприятием условия поставки и предоставления обеспечительных мер подходят под предъявленные в конкурсе требования.

Весь объем работ должен быть выполнен за 26 месяцев. В течение недели представители Обуховского завода и Метростроя Северной столицы подпишут договор, после которого начнутся работы по строительству линий сообщения метро.