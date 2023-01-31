Обуховский завод произведет проходческие щиты для МССС

Машиностроительный завод был единственным участником конкурса.
Обуховский машиностроительный завод Санкт-Петербурга выиграл конкурс Метростроя Северной столицы на производство и поставку проходческих щитов для Красносельско-Калининской и Фрунзенско-Приморской линий метрополитена.
«В рамках объявленной ранее закупки на поставку двух проходческих щитов диаметром 5,63 м, двух укладчиках для наклонного хода и 19 укладчиков тюбингов различных диаметров нами было получено только одно предложение – от АО «Обуховский завод», – рассказали в МССС.
Отмечается, что предложенные машиностроительным предприятием условия поставки и предоставления обеспечительных мер подходят под предъявленные в конкурсе требования.
Весь объем работ должен быть выполнен за 26 месяцев. В течение недели представители Обуховского завода и Метростроя Северной столицы подпишут договор, после которого начнутся работы по строительству линий сообщения метро.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Макрон заявил, что Украина не должна наносить удары по территории РФ из поставляемого Западом оружия
Военный эксперт Сивков: изменение юридического статуса СВО позволит объявить по всей России военное положение
Захарова: Запад начинает понимать, что в основе событий на Украине лежит провокационная политика США
- #ЗАУГЛОМ В США исчезли 220 млрд $ из 300 сворованных у России. Михаил Делягин вышел на след
- 21.12.22 16:19 Петербуржцы в новогоднюю ночь не смогут запускать фейерверки во дворах
- 21.12.22 14:32 Ветераны получат выплаты в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
- 21.12.22 13:05 Циклон «Франциска» заковал Петербург в ледяной панцирь
- 21.12.22 12:07 СК возбудил второе ледовое дело в Петербурге
- Telegram | (Подписаться) Макрон: Украина не должна наносить удары по территории РФ из поставляемого Западом оружия