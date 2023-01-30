Минэкономразвития одобрило проект запуска доставки по воздуху при помощи дронов

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Экономика

30 января 2023, 14:13 Елена Соколова

Фото: canva.com

Тестируемые в Петербурге беспилотники смогут доставлять грузы от 100 грамм до 10 килограмм.

Министерство экономики и развития одобрило предложение компании «Флай дрон» и нескольких производителей БПЛА об установлении правового режима для экспериментальной доставки грузов.

На текущий момент документ, определяющий порядок и права доставляющих компаний, а также регламент по техническим характеристикам дронов, находится на стадии согласования. Принять и установить его планируется во втором квартале 2023 года сроком до трех лет.

Планируется, что беспилотные летательные аппараты смогут осуществлять доставку грузов весом от 100 грамм до 10 килограмм. При этом вес самих «доставщиков» составит от 150 грамм до более чем 30 килограмм.

Если проект будет принят, то это станет первой доставкой при помощи летающих беспилотников в городской среде.