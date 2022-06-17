Статус промкомплекса помогает столичным предприятиям высвободить ресурсы для реализации инвестпрограмм

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17 июня 2022, 16:44

Фото: pixabay.com

Производителю кабельно-проводниковой продукции «Москабельмету» присвоили статус промышленного комплекса, что даст ему налоговые льготы. В частности, ставка налога на прибыль будет снижена до 13,5% вместо 17%. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин.



«Предприятия со статусом промышленного комплекса играют важную роль в обеспечении жителей столицы товарами первой необходимости – продовольственной и непродовольственной продукцией. За счет региональных налоговых льгот производители могут направлять дополнительные средства на расширение и модернизацию производства. Так, за пять лет промкомплексы вложили более 46 миллиардов рублей в свое развитие», – прокомментировал вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.



АО «Москабельмет» - один из старейших московских заводов, который начал работать еще в XIX веке. Предприятие специализируется на выпуске широкой номенклатуры кабелей: для передачи электроэнергии, электротехнической промышленности и связи. По итогам 2021 года объем производства составил 27 тыс. км силового и оптического кабеля и 9 тыс. тонн обмоточных проводов и медного проката. На заводе работают 747 человек. Потребителями продукции предприятия являются практически все отрасли экономики России.



«Наделение АО "Москабельмет" статусом промышленного комплекса Москвы окажет неоценимую поддержку предприятию, а также смежным отраслям.



Во-первых, снижение налоговой нагрузки позволит предприятию высвободить дополнительные ресурсы для финансирования оборотных средств и инвестиционных программ. Во-вторых, статус промышленного комплекса Москвы позволит сохранить и даже увеличить уровень занятости на предприятии», - пояснил независимый экономист Андрей Бархота.



Как отметил генеральный директор кабельного завода «Спецкабель» Андрей Лобанов, предприятия со статусом промкомплекса находятся в числе первых, кто может предложить отечественную продукцию в сегодняшних реалиях, в частности – проводить импортозамещение зарубежной кабельной продукции.



Член московской «Деловой России» Евгений Буянов считает снижение налогов для промышленных предприятий правильным шагом правительства Москвы.



«Это позволяет удержать бизнес от перерегистрации в другие регионы, оставлять налоги, сохраняет рабочие места и позволяет освободившиеся средства вкладывать в научно-технические разработки. Поддержка бизнеса, в первую очередь, должна строится на снижение налоговой нагрузки и уменьшение контроль-надзорных мероприятий. Дать предпринимателям вздохнуть свежим воздухом перемен и позволить спокойно заниматься своими делами - созданием новых рабочих мест, развитием науки и быть двигателем прогресса», - сказал Буянов.



