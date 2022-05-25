В Москве на 26 мая назначен круглый стол «Импортозамещение: поиск российских поставщиков»

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25 мая 2022, 22:18

Импортозамещение, MIT Russia/ Twitter.com

В российской столице завтра, 26 мая, планируется круглый стол «Импортозамещение: поиск российских поставщиков». К участию в нём приглашаются предприниматели, руководители отделов стратегического развития и закупок столичных компаний, а также представители правительства города. Информацию сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

«В программе - обсуждение возможностей локализации производства, механизмов перехода с иностранного оборудования, сырья и комплектующих на отечественные аналоги и мер субсидирования закупок оборудования. Также спикеры поделятся своим опытом использования портала поставщиков для поиска отечественных компаний с целью импортозамещения на производстве», − значится в сообщении организаторов.

В материале указывается, что на сайте центра поддержки экономики Москвы можно будет смотреть прямую трансляцию круглого стола можно будет посмотреть на сайте центра поддержки экономики Москвы, она начнется в 13:00.