Челябинское предприятие планирует изготавливать оборудование для газовой отрасли

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29 апреля 2022, 12:17 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото: пресс-служба Промышленной группы "Конар"

Вопросы импортозамещения в производстве сжиженного природного газа обсуждались во время визита представителей ПАО «НОВАТЭК» на предприятие Промышленной группы «КОНАР» в Челябинске. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Учитывая современные запросы, российские предприятия приступили к освоению производства оборудования для СПГ-заводов, а также трубопроводной запорно-регулирующей арматуры, насосов, в том числе криогенных насосов отгрузки, материалов мембранных резервуаров хранения СПГ. Как правило, это сложные технические задачи, в решении которых задействуют инновационные инженерные решения и высокотехнологическое оборудование.

«КОНАР» и «НОВАТЕК» сотрудничают в области локализации оборудования для заводов СПГ в течение последних 5 лет. За это время челябинское предприятие изготовило криогенную трубопроводную арматуру и насосные агрегаты. Для этого «КОНАР» построил специальный криостенд и обучил своих сотрудников. Следующим направлением сотрудничества может стать сервисное обслуживание и изготовление запасных частей для зарубежного оборудования, что в будущем повысит импортонезависимость отечественных СПГ-проектов. В ходе визита представители «НОВАТЭКа» познакомились с производственными мощностями группы «КОНАР».

«Мы прикладываем максимум усилий, чтобы предложить «НОВАТЭКу» конкурентоспособный технологичный продукт, активно задействуем все предприятия Промышленной группы «КОНАР» и наших стратегических партнеров», – прокомментировал итоги визита директор по развитию АО «КОНАР» Арсений Дикий.