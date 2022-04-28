Эксперт Кауфман заявил, что страны ЕС вскоре согласятся оплачивать российский газ рублями

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28 апреля 2022, 13:08

Газпромбанк, Maksim Konstantinov/ Global Look Press

Страны Европейского Союза постепенно свыкаются с мыслью о неизбежности перехода на российские рубли в оплате закупленного в РФ газа. Ряд стран еврозоны уже готовы переходить на оплату, а другие знакомятся с новой схемой расчётов через «Газпромбанк», а кто-то ещё отделывается популистскими заявлениями. К такому выводу пришёл аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман, подчёркивая скорое согласие стран Европы с российскими условиями. Пишет в четверг, 28 апреля, ФАН.

Например, Польша и Болгария категорически отвергли новый алгоритм оплаты в рублях за российское сырьё. Что привело к приостановке «Газпромом» экспорта в эти государства до перехода на новый вид оплаты. Берлин и Вена уже сейчас готовы перейти на расчёты в рублях. Причём новая схема возникла на фоне введения антироссийских санкций Западом.

Аналитик отмечает, что при таком положении дел весь ЕС или его подавляющее большинство вынуждено будет перейти на расчёты в рублях. Он поясняет, что сложности для этого нет никакой: открывается счёт рублевый и валютный в «Газпромбанке», а дальнейшую конвертацию будет проводить российская сторона.

«Если Евросоюз решит придерживаться стратегии по заполнению ПХГ на 80% к отопительному сезону, то повышенные поставки из РФ выглядят почти неизбежными, так как пока что хранилища заполнены лишь на 32%, однако сложно сказать, что окажется для европейцев важнее: необходимость выполнить план по заполнению хранилищ или желание бойкотировать российский газ», − цитирует слова Кауфмана агентство.

Ранее сегодня Bloomberg сообщило об отказе Газпромбанка принять платёж за ряд поставок голубого топлива в Германию и Австрию от компании Gazprom Marketing & Trading Ltd. Отметим, ранее «дочку» российского газового гиганта взяло под временное управление немецкое Федеральное сетевое агентство Федеральному сетевому агентству (BNetzA).