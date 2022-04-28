Bloomberg сообщает об отмене Газпромбанком оплаты поставок газа от Gazprom Germania

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28 апреля 2022, 09:54

Логотип «Газпром Germany», Paul Zinken/ dpa

Журналисты иностранного агентства Bloomberg сообщают в четверг, 28 апреля, об отказе Газпромбанка принять платёж за ряд поставок голубого топлива в Германию и Австрию от компании Gazprom Marketing & Trading Ltd. Отметим, ранее «дочку» российского газового гиганта взяло под временное управление немецкое Федеральное сетевое агентство Федеральному сетевому агентству (BNetzA). Информацию сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как утверждает агентство, Газпромбанк отклонил оплату по ряду апрельских и майских поставок газа, «несмотря на то, что компания пыталась оплатить топливо с использованием рублёвого счёта». Уточняет RT.

Тем не менее, как отмечают источники, в компании продолжают попытки провести платёж и ведут переговоры с российской стороной.