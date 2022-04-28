Херсонская область, подконтрольная военным России, с 1 мая начнет переходить в рублевую зону

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28 апреля 2022, 08:56 Источник: РИА Новости

Деньги, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Херсонская область, территория которой подконтрольна военным Российской Федерации, с 1 мая начнет переходить в рублевую зону. Об этом проинформировал Кирилл Стремоусов, заместитель председателя военно-гражданской администрации региона.

«С 1 мая мы переходим в рублевую зону», — отметил Стремоусов, ставший собеседником РИА Новости.

По его словам, в течение переходного периода, который займет до четырех месяцев, в области будут ходить рубль и гривна. Затем регион полностью перейдет на расчеты в российской валюте.

Ранее в четверг сообщалось, что Кирилл Стремоусов исключил возвращение Херсонской области под контроль Украины.