Херсонская область, подконтрольная военным России, с 1 мая начнет переходить в рублевую зону

Херсонская область, территория которой подконтрольна военным Российской Федерации, с 1 мая начнет переходить в рублевую зону. Об этом проинформировал Кирилл Стремоусов, заместитель председателя военно-гражданской администрации региона.
«С 1 мая мы переходим в рублевую зону», — отметил Стремоусов, ставший собеседником РИА Новости.
По его словам, в течение переходного периода, который займет до четырех месяцев, в области будут ходить рубль и гривна. Затем регион полностью перейдет на расчеты в российской валюте.
Ранее в четверг сообщалось, что Кирилл Стремоусов исключил возвращение Херсонской области под контроль Украины.