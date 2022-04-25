Путин заявил, что российская экономика в текущих условиях может работать стабильно и без сбоев

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25 апреля 2022, 14:13 Источник: ТАСС

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 25 апреля, подчеркнул, что у экономики страны даже в текущих условиях есть возможность работать стабильно и без каких-либо сбоев.

Глава государства отметил, что сейчас – в условиях санкций со стороны Запада – механизмы поддержки граждан России должны работать бесперебойно на всех уровнях.

Владимир Путин подчеркнул, что, в частности, имеет в виду своевременное перечисление пенсий россиянам старшего возраста, выплат и пособий малообеспеченным семьям, а также многодетным и расширение программ по содействию занятости населения.