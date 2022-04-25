Инвестиционный стратег Суверов заявил, что изменение методики расчета курса валют является «шагом на Восток»

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25 апреля 2022, 12:02 Источник: Радио Sputnik

график, pixabay.com

Инвестиционный стратег Сергей Суверов в понедельник, 25 апреля, объяснил, что принесет изменение Центральным банком России методики расчета официального курса рубля к иностранным валютам.

Сергей Суверов отметил, что сокращение времени, за которое теперь будет определяться официальный курс, необходимо для того, чтобы удобнее было заключать сделки с восточными странами, поскольку у них большая разница во времени с Москвой.

Инвестиционный стратег в разговоре с Радио Sputnik уточнил, что в данном случае речь идет о технической процедуре. По словам эксперта, Банк России хочет, чтобы восточные регионы РФ быстрее узнавали официальный курс валют "на завтра", что необходимо для расчета налогов, а также для работы юристов при оформлении внешних торговых операций. Сергей Суверов уточнил, что в настоящий момент торговля смещается на Восток, вследствие чего увеличивается значение заблаговременного оповещения регионов об официальном курсе. "Это шаг на Восток", – заключил эксперт.