ЦБ изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют

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25 апреля 2022, 09:46 Источник: ЦБ РФ

Банк России, Anton Belitsky/Russian Look

Утром в понедельник, 25 апреля, стало известно, что Банк России изменил порядок расчета официальных курсов иностранных валют. Соответствующая информация содержится в сообщении на сайте регулятора.

Согласно последнем данным, курс доллара США по отношению к рублю будет рассчитываться на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе американской валюты к российской по сделкам, которые были заключены с 10:00 до 15:30 по Москве. Ранее данный период составлял 10:00 — 16:30.

В ЦБ уточнили, что курсы евро и юаня по отношению к рублю будут рассчитываться также на базе средневзвешенных курсов, которые были рассчитаны по сделкам, заключенным на торгах Московской биржи с 10:00 до 15:30.