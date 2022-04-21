Глава Минфина ФРГ Линднер назвал тесные экспортные связи Германии и Китая «нездоровыми»

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21 апреля 2022, 15:41 Источник: ТАСС

флаг Германии, pixabay.com

Глава Министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер в четверг призвал бизнес страны шире смотреть на открывающиеся в мире возможности и меньше фокусироваться на КНР, думая об экспорте продукции.

По мнению Кристиана Линднера, нельзя сравнивать РФ и Китай в вопросе зависимости ФРГ от поставок энергоносителей из России. Министр уточнил, что чересчур тесные экспортные связи Берлина и Пекина – "это тоже нездоровое явление".

Глава Минфина Германии заявил, что необходимо диверсифицировать экспортные отношения, не сокращая при этом работу фирм ФРГ в Китае.