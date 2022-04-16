Frankfurter Allgemeine Zeitung: рост устанавливаемых производителями в ФРГ оптовых цен отразится на потребителях

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16 апреля 2022, 07:20 Источник: Frankfurter Allgemeine Zeitung

супермаркет, pixabay.com

Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщило, что в ФРГ продолжает расти стоимость электроэнергии и продуктов питания. Кроме того, в стране значительно выросли цены, устанавливаемые производителями.

Согласно данным ежеквартального отчета газеты о ценах в Германии, цены поднялись не только на электричество. Рост стоимости продуктов в среднем составил 6,2%, в частности, хлеб подорожал на 7,1%, а растительное масло – на 30%. Общий уровень инфляции в стране за прошлый месяц составил 7,3%.

Frankfurter Allgemeine Zeitung подчеркивает, что значительное беспокойство вызывает увеличение цен на этапах, которые предшествуют торговле, поскольку чуть позже это также отразится на потребителях.