Министр энергетики Катара заявил, что альтернативы российскому газу у Европы нет

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26 марта 2022, 17:13 Источник: Коммерсантъ

Вице-канцлер ФРГ Хабек с министром энергетики Катара Аль-Кааби, Bernd von Jutrczenka/dpa/globallook.com

Мощности Катара не позволят Европе в ближайшее время заменить российский газ. Об этом в интервью CNN рассказал в субботу министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби.

По его словам, европейский рынок всегда был важен для Катара и страна продолжит продавать газ в Европу, однако полностью заменить российские поставки «практически невозможно».

«Я не думаю, что мы в данный момент сможем срочно помочь. Никто не может занять место России в поставках энергоносителей», — сказал министр.

Он также прокомментировал решение России перевести расчеты за газ с «недружественными странами» на рубли. По мнению Аль-Кааби, оно является «реакцией на военную ситуацию» и скорее всего не повлияет на долгосрочные контракты.

23 марта Владимир Путин поручил дать директиву «Газпрому» по переводу газовых контрактов с «недружественными странами» в рубли.