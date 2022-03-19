Политолог Данюк: ФРГ очень осторожно относится к тому, чтобы отказываться от энергетических поставок из РФ

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19 марта 2022, 17:09 Источник: RT

Отопление, Schoening/globallook.com

Отключение «Северного потока-1» не только вызовет повышение цен, но и приведет к безработице в ФРГ, поэтому руководство Германии не торопится отказываться от российских энергоресурсов. Такое мнение в беседе с RT высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

Политолог дал прогноз того, как будет развиваться события в Германии в случае отказа от «Северного потока-1».

«Это вызовет не только повышение цен, но и остановку огромного количества промышленных производств, это автоматически вызовет волну сокращений и увольнений, что приведут к безработице и, как следствие, не только к коллапсу экономики энергетической системы Германии, но и в целом к дестабилизации общества», — считает Данюк.

По его мнению, это хорошо понимают в руководстве страной, поэтому ФРГ «очень аккуратно и очень осторожно относится к тому, чтобы отказываться от энергетических поставок из России».

Ранее бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт констатировал, что из-за санкций, введенных в отношении России, уровень жизни населения в ФРГ постепенно падает.