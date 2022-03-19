Дмитрий Медведев: коллапса экономики России из-за западных санкций не будет

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19 марта 2022, 16:02

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев, MIT Russia / globallookpress.com

Коллапса экономики Российской Федерации из-за санкций, введенных Западом, не будет. Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности страны Дмитрий Медведев.

«Коллапса российской экономики из-за санкций не будет», — процитировал чиновника Telegram-канал РИА Новости.

Кроме того, Медведев отметил, что задача развития собственных производств в отраслях, где РФ еще не сделала этого, в условиях ограничительных мер сложна, но выполнима.

Также замглавы Совбеза России указал на то, что у нее много надежных партнеров на постсоветском пространстве, в Юго-Восточной Азии и Африке.

Как сообщалось ранее в субботу, руководитель российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не будет выдвигать инициативы по налаживанию отношений с Западом.