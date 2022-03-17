Премьер-министр РФ Мишустин заявил о снятии барьеров в границах Союзного государства

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17 марта 2022, 15:01

Флаги РФ и РБ, MOD Russia/ Globallookpress.com

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин выступил с заявлением о том, что с 18 марта в пределах Союзного государства граждане России и Белоруссии будут перемещаться без ограничений. Такое сообщение размещено на официальном Telegram-канале Кабинета министров РФ.

Мишустин отметил, что обсудил данный вопрос во время встречи с премьером Белоруссии Романом Головченко. Позже он обсудил его с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению премьера, свобода передвижения важна, чтобы развивать торгово-экономических связей между странами. Ограничения вводили на период эпидемии коронавирусной инфекции.

Российский чиновник подчеркнул также, что усиление интеграции внутри Союзного государства станет отличным ответом на прессинг санкций Запада против России и Белоруссии.