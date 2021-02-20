Блокчейн-консультант Денис Смирнов оценил рост стоимости биткоина

Аргументы Недели → Экономика 13+

20 февраля 2021, 17:13

биткоин, фото: pixabay.com

Блокчейн-консультант, сооснователь проектов UniDAO и Solomonic Денис Смирнов прокомментировал сведения о том, что стоимость биткоина впервые превысила $57 тысяч. Давать каких-либо прогнозов на будущее он бы не стал.

Смирнов считает, что пока ситуация с пандемией кардинально не изменится, биткоин будет на тех же позициях: "спрос на него будет продолжать повышаться, предложение будет продолжать падать", сообщает RT. Он полагает, что сильного отката биткоина, как в марте прошлого года, не будет.

Как цифровая экономика влияет на экологию.