В Челябинске прошел демо-дэй «Городского акселератора проектов GTA.one»

Аргументы Недели → Экономика

30 декабря 2020, 11:33 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинске 29 декабря состоялся второй демо-дей «Городского акселератора технологических проектов GTA.one», в рамках которого участники акселератора презентовали свои проекты потенциальным инвесторам.

Со-организаторами «GTA.one» выступили:

• «IT-Park-74» - региональный оператор фонда «Сколково», один из старейших частных бизнес-акселераторов России, первый региональный оператор фонда «Сколково» в РФ;

• Министерство информационных технологий и связи Челябинской области в лице АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области»;

• Южно-Уральский государственный университет - один из старейших и наукоемких университетов Урала;

• Sole IT - один из лидеров IT отрасли Южного Урала специализирующийся в финтех, медтех.

Информационным партнером выступил медиахолдинг «Гранада Пресс»

На отбор в акселераторе было подано более 100 заявок. Это

технологические проекты разных стадий развития в следующих областях: финансы, промышленность, ЖКХ. В течение трёх месяцев проекты-участники акселератора проходили интенсивную образовательную программу. До финальной защиты дошло 8 проектов. На фото один из них - Артем Немчинов предложил идею светопроводящего бетона. Это рабочий прототип бетонного ограничителя, для парковки который может превратить обычный паркинг в систему с интерактивной навигацией.

В качестве потенциальных партнеров или инвесторов на финальной защите присутствовали: Судаков Максим Анатольевич, Овакимян Алексей Дмитриевич, Промышленная группа КОНАР

Информация для справки:

Технопарк информационных технологий города Челябинска (IT-Park74) создан в 2016 году частным инвестором. В декабре 2017 года IT-Park74 получил статус регионального оператора Фонда «Сколково». Перспективным направлением IT-Park74 является работа с технологическими стартапами. Отсмотрено более 900 проектов, из которых 25 стали аккредитованными резидентами фонда «Сколково». Сайт: http://itpark74.ru

АНО «Центр развития цифровых технологий Челябинской области» создан в 2016 году для развития технологического предпринимательства, внедрения цифровых технологий в области городского хозяйства на территории Челябинской области. https://digital174.ru/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)» (ЮУрГУ_ — одно из крупнейших образовательных учреждений России и самое крупное в Челябинской области. https://www.susu.ru/

Sole IT - один из лидеров IT отрасли Южного Урала https://www.soleit.ru/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link

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