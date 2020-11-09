Челябинским компаниям помогут с продвижением продукции за рубеж

Аргументы Недели → Экономика 13+

9 ноября 2020, 13:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено «Территорией Бизнеса»

Товары, производимые в Челябинской области, разместят на ряде электронных торговых площадок, таких как Alibaba.com, Amazon.com, Europages.com и другие. Это будет сделано при помощи специальной программы государственной поддержки.

Этой поддержкой занялись Российский экспортный центр совместно с Центром поддержки экспорта «Территории Бизнеса». Они помогут бизнесменам с консультациями по целому ряду вопросов и возместят затраты на размещение товаров. Их программа включает в себя оценку производимой продукции, подбор наилучшей площадки для торгов, содействие в регистрации на выбранной платформе. Для предприятий малого и среднего бизнеса участие в этой программе бесплатное. Все, что нужно от бизнесмена – это для начала заполнить специальную электронную форму. После этого необходимо отправить подготовленные заявку, анкету и оценку экспортной зрелости. Все вопросы о подаче заявок можно задать по адресу cpe@fond74.ru либо по телефону 8-351-214-06-06.

Руководитель Центра поддержки экспорта Территории Бизнеса» Наталья Кондакова высоко оценила возможность выставления продукции на экспорт при помощи таких платформ. Она заявила: «На фоне пандемии и отмены всех мероприятий, которые связаны с физическими контактами, онлайн-торговля становится одним из ключевых каналов продаж как розничного, так и оптового бизнеса».

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области осуществляется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на развитие экспорта и увеличение объема несырьевого энергетического экспорта.