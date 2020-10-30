Продукция челябинских предприятий помогает модернизации нефтепроводной отрасли

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30 октября 2020, 14:18 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

АО «Транснефть – Урал» обновило сразу два электродвигателя на нефтепродуктоперекачивающей станции «Андреевка-ПП», расположенной в Башкирии: два ранее использовавшихся электродвигателя специалисты заменили новыми, произведенными в Челябинске, на заводе компании «Транснефть».

Это оборудование используется для того, чтобы приводить в движение мощные насосы, которые, собственно, и обеспечивают транспортировку нефтепродуктов по магистральным продуктопроводам.

Новые электродвигатели обладают целым рядом преимуществ по сравнению с ранее использовавшимися – у них улучшенные эксплуатационные характеристики, а срок службы достигает полувека. Одновременно с заменой электродвигателей на станции выполнен большой комплекс других работ: масляные высоковольтные выключатели заменены на современные высоконадежные вакуумные, релейная защита – на микропроцессорное оборудование, модернизирована система автоматики насосной станции.

Новые электродвигатели отличаются и увеличенной мощностью – 630 кВт каждый (вместо 500 кВт у ранее использовавшихся). Дело в том, что нефтепроводчики увеличивают пропускную способность магистрального трубопровода Уфа – Камбарка, и более мощная техника придется как нельзя кстати.

– Сейчас «Транснефть – Урал» активно модернизирует парк оборудования, и на объекты поступает много оборудования с челябинских заводов компании «Транснефть»: например, не так давно мощный челябинский электродвигатель был введен в эксплуатацию на одной из нефтеперекачивающих станций нашего управления – на НПС «Канаши», – отмечает начальник Челябинского нефтепроводного управления Денис Красько. – В Челябинске производят и магистральные насосы, работу которых обеспечивают электродвигатели. Это оборудование, производимое на заводах «Транснефти», соответствует самым высоким мировым стандартам.