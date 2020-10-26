Для потенциальных партнеров южноуральских предприятий составят каталог

Аргументы Недели → Экономика 13+

26 октября 2020, 14:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Андрей Зубанов ]

Фото предоставлено «Территорией Бизнеса»

Для зарубежных предпринимателей и компаний составят специальный каталог, в который включат предприятия Челябинской области, производящих продукцию на экспорт. Это поможет южноуральским производителям активнее продвигать свои товары на внешний рынок.

Составлением такого каталога занялся Центр поддержки экспорта Челябинской области «Территория Бизнеса». В каталоге будут указаны не только предприятия, но также и их товары и услуги. Все это будет для удобства восприятия разделено на специальные разделы по различным направлениям и сферам деятельности. «Экспортный каталог – это уникальный ресурс для информирования потенциальных зарубежных партнеров о продукции и услугах экспортеров Южного Урала. Подобный каталог окажет положительное влияние на развитие и расширение регионального экспорта», - так отозвалась о поставленных целях руководитель Центра Наталья Кондакова.

Любое предприятие, поставляющее свою продукцию за рубеж, может быть внесено в этот каталог. Для этого представителям предприятия необходимо подать до 13 ноября заявку, заполненную по специальной форме на электронный ящик katalog.export74@yandex.ru.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства Челябинской области осуществляется в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», направленного на развитие экспорта и увеличения объема несырьевого неэнергетического экспорта. Все вопросы, могущие возникнуть при составлении заявки, можно задать Центру поддержки экспорта «Территории Бизнеса» по телефону 8-351-214-06-06 или при помощи почтового ящика cpe@fond74.ru.





Анкета для оценки экспортной зрелости

Заявка для включения в каталог экспортно ориентированных компаний Челябинской области