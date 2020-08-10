Нижегородские объекты культурного наследия. Сохранить или уничтожить?

Аргументы Недели → Экономика 13+

10 августа 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели. Нижний Новгород», Константин БАРАНОВСКИЙ ]

Казалось бы, на вопрос, вынесенный в заголовок, есть только один ответ. Да и сама постановка вопроса едва ли не кощунство. Но когда погружаешься в тему, понимаешь, что не все так однозначно. И «спасая» ОКН, их на самом деле обрекают на разрушение и гибель с течением времени.

Всё по закону... Всё ли?

Статус объекта культурного наследия и что можно и нельзя с ним делать, описано в ФЗ № 73. В частности, единственные работы, которые дозволено проводить с ОКН, – реставрация, никакой реконструкции или перепланировки. Как правило, ни у муниципального, ни у регионального бюджета нет денег на реставрацию, инвестора под такие условия не найдешь. Так что единственный путь для ОКН – разрушаться дальше. Почему разрушаться? Потому что многие из них находятся в аварийном состоянии. Например, не так давно в Нижнем Новгороде статус ОКН регионального значения обрели семь домов на улицах Славянской и Студеной: дом причта церкви Трех Святителей (Славянская, 1а), Славянская, 2, 3а, 4а, 4а литера Б, Студеная, 45а, главный дом усадьбы А.Н. Седова на ул. Студеной, 49/6 (литеры А, А1, Б). Эти дома – аварийные, и все, что им остается, это медленно превращаться в руины.

Кроме того, при изучении темы вызывает изумление скорость, с которой «градозащитники» выявляют объекты культурного наследия, а Управление государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области под руководством Г.В. Меламеда присваивает требуемый статус. И прилагательное «требуемый» отнюдь неслучайно. «Градозащитники» именно требуют переводить те или иные дома в ОКН, невзирая на реальность и законы.

«Нам так хочется!» «Нам» – это кому?

Мое внимание привлекла жаркая дискуссия, которая развернулась на страницах одного интернет-издания между «градозащитниками» и застройщиком площадки в центре города, а точнее на пересечении улиц Новой и Короленко. Жаркая, но незаметная обывателю битва развернулась вокруг домов 16, 16а и 18/22 по улице Новой. Стояли себе домишки, никого не интересовали, потом появляется потенциальный застройщик – ООО «Фрегат», и тут же некое движение «Деревянные города» срочно выявляет признаки ОКН и начинает давить на УГООКН региона с требованием признать этот статус. В поданных документах дома именуются «комплексом жилых домов», хотя такое определение и отсутствует в федеральном законодательстве. В нем есть только «памятники», «ансамбли» и «достопримечательные места» (ст. 3 ФЗ № 73). Хорошо, предположим, что это всего лишь название объекта «комплекс», но, извините, я внимательно изучил заявление И.С. Агафоновой и, при всем моем уважении к ней, не обнаружил в тексте заявления ни одного упоминания о «комплексовости» или «ансамблевости» трех домов. С чего вдруг заявитель решил объединить три отдельных дома, вообще непонятно. Как минимум странно, почему это не вызвало никаких вопросов со стороны госоргана, осуществляющего охрану объектов культурного наследия и принимавшего заявление. При этом собственно историческая ценность домов, мягко говоря, сомнительная – неизвестна даже точная дата строительства, имя архитектора, да и никакой особой архитектурной ценности они не представляют, как и не связаны со значимыми событиями в жизни Нижнего Новгорода.

Экспертизу ведомство в лице Научно-производственного центра по сохранению объектов культурного наследия Нижегородской области поручает кандидату исторических наук, государственному эксперту Александру Хливнюку из Симферополя (можно предположить, что столь отдаленный город был выбран для исключения конфликта интересов). Добросовестно изучив предоставленные документы, Хливнюк пришел к выводу, что означенные дома ну никак не подпадают под определение ОКН. С текстом экспертизы можно ознакомится по ссылке https://government-nnov.ru/?id=259406. Если коротко, никаких доказательств культурного наследия не выявлено из-за отсутствия хоть каких-то оснований для этого, да и в принципе неприменимо такое определение, как «комплекс», в отношении «памятников», о чем мы упомянули выше.

«Деревянные города» в ответ разворачивают кампанию в СМИ, шельмуя и Хливнюка (называя его «малоизвестным “крымоведом”, бывшим гражданином Украины, не обладающим ни знанием российского законодательства в области ОКН, ни специальными познаниями в области сохранения объектов деревянного зодчества»), и ООО «Фрегат» конечно, тоже досталось. Что касается компетенций и известности, хотелось бы понять: а что за люди входят в это самое движение «Деревянные дома»? Видимо, сплошь успешные юристы и глубочайшие специалисты по деревянному зодчеству вообще и архитектуре в частности? Возможно, только вот выступают они анонимно.

Что же до ООО «Фрегат», обвиненного во всех смертных грехах, выясняется, что работает компания не по собственной прихоти, а во исполнение решения о развитии застроенной территории, на которой находятся дома, что определено постановлением администрации Нижнего Новгорода от 18.04.2014 № 3706. Конкретный исполнитель был выбран по конкурсу. Сами строения признаны аварийными и подлежащими сносу – как постановлениями городской администрации, так и согласно заключению ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ». Большинство обвинений в адрес ООО «Фрегат» оказались откровенным фейком, не имеющими ничего общего с действительностью. Либо это говорит о полной некомпетентности этих самых «Деревянных городов», либо об откровенной попытке выдать желаемое за действительное. Надо отдать должное, претензия, направленная представителями ООО «Фрегат», выглядит куда более убедительной и аргументированной, написана сухим юридическим языком, но содержит неопровержимые факты и документы, которые, мягко говоря, выставляют «градозащитников» не в лучшем свете.

Больше всего мне непонятна позиция УГООКН НО, которое, по всей видимости, оказывает всевозможное содействие «градозащитникам» и выкатило Хливнюку список претензий, базирующихся исключительно на позиции «Деревянных домов». В этом нетрудно убедиться: перечень замечаний, принятых УГООКН НО, также выложен на сайте УГООКН НО, и любой желающий его может найти. Список замечаний УГООКН НО к экспертизе есть в перечне приложений к экспертизе Хливнюка, можно убедиться, что большинство замечаний как под копирку переписаны с претензий к экспертизе Дмитриевского, Агафоновой, Давыдова и Давыдовой, той же Агафоновой, которая не потрудилась обосновать свое заявления хотя бы одним историческим документом и при этом в замечаниях указывает на отсутствие этих самых архивных документов как на недостаток экспертизы.

Из самого акта УГООКН ОН о признании «комплекса» выявленным памятником следует, что документы об истории постройки домов, их владельцах или каких-либо исторических событиях, связанных с этим комплексом, в распоряжение УГООКН НО не поступали. Таким образом, эксперту Хливнюку для проведения экспертизы никаких данных, сведений и документов, подтверждающих историческую и культурную ценность домов, никто не предоставлял и не мог предоставить. Их попросту нет и не было ни у Агафоновой, ни у специалистов управления. Зато есть упоение властью со стороны «градозащитников» и полная беспомощность и подчиненность их капризам со стороны регионального УГООКН в целом. Стоит отметить немаловажный факт, который я с удивлением для себя установил: акт УГООКН НО, который устанавливает, что документы в архиве Нижегородской области по «комплексу» отсутствуют, а также замечания к экспертизе, об отсутствии в обоснование позиции эксперта архивных документов составлены одним и тем же исполнителем Г.Н. Ометовой. Чувствуете, какой цинизм и какая избирательность? Когда «Деревянные города» подают заявления без достаточных оснований, этого никто не замечает, а когда эксперт вынужден был делать экспертизу по тем документам, которые ему этот же госорган и предоставил, документов вдруг резко становится недостаточно. Думаю, если бы выводы экспертизы соответствовали ожиданиям «градозащитников», документов было бы более чем предостаточно. Я намеренно не делаю никаких выводов и никого ни в чем не обвиняю, думаю, выводы сделает каждый сам из той объективной информации, которую я изложил и которую легко проверить, просто изучив экспертизу и приложения к ней.

По большому счету наличие указанных в уведомлении УГООКН НО претензий к экспертизе, выполненной А. Хливнюком, может свидетельствовать как минимум о незнании сотрудниками управления и его руководителем Г. Меламедом действующего законодательства РФ по охране объектов культурного наследия, их выявлению и проведению экспертиз, в частности требования провести анализ объекта как «комплекса», претензии по отсутствию документов, которые само же управление по закону и должно было предоставить эксперту. Требование к эксперту обладать компетенцией в вопросах реставрации восстановления ОКН, хотя он эксперт по историко-культурной, архитектурно-художественной ценности и к реставрации не имеет никакого отношения, может говорить если не о сговоре, то как минимум о некомпетентности.

Ладно бы шло это во благо городу и горожанам, но нет. Такого запущенного, полуразрушенного центра города, как в Нижнем Новгороде, нет ни в одном миллионнике и даже полумиллионнике. Любая градостроительная деятельность блокируется согласно капризам самопровозглашенных «градозащитников», а признаки ОКН мгновенно выявляются именно в тех домах, что находятся в зоне той или иной застройки. Можно увидеть и зависимость позиции «градозащитников» от того, кто является застройщиком и проектировщиком.

Все мы помним историю с жилым комплексом «Сердце Нижнего» и как самоотверженно «градозащитники» препятствовали реализации этого проекта. Ильинская улица в их представлении была дико исторически важной, с каким-то выдуманным «купеческим кварталом». Больше всего меня позабавило, что, оказывается, Почаинский овраг – излюбленное место отдыха горожан, а на территории оврага произрастают очень ценные растения. А вот совсем недавно в рамках обсуждения проекта застройки оврага мнение одного из самых одиозных представителя «градозащитников» – А. Давыдовой резко поменялось. Оказывается, в овраге строить можно, если это не жилые дома, а IT-кластер, да еще если проектировать будет «правильный» архитектор, тогда и проект вписывается в архитектурный и природный ландшафт оврага и горожанам он не мешает проводить досуг в этом самом овраге. Это красочная иллюстрация циничности и беспринципности этих самых «градозащитников», по чьей вине проект «Сердце Нижнего» был остановлен, а потенциальные жильцы до сих пор остаются без квартир. Это, к слову, о том, как эта публика думает о нас с вами – о нижегородцах. И это тоже не случайность, а закономерность. Одни застройщики «градозащитникам» любы и по отношению к их действиям нет никаких претензий, другие – те, что не по душе, – накрываются валом коричневого цвета.

Поймите правильно, я совсем не против сохранения исторического наследия, но развитие города не может зависеть от капризов группки людей, которых никто не выбирал, не уполномочивал и чьи компетенции в архитектуре и градостроительстве как минимум вызывают вопросы.

И непонятно, почему эта кучка так легко и играючи манипулирует управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области и лично руководителем этого управления господином Г. Меламедом?

У меня большой вопрос к власти региона, которая, по моему мнению, может и должна навести порядок в местном «градозащитном» законодательстве и четко формализовать критерии историко-художественной, культурной ценности, сделать однозначной процедуру выявления объектов культурного наследия, исключающей ее толкование по усмотрению управления, чтобы законодательно была установлена необходимость документально обосновать заявителю свою позицию, а не на основании голословных мудрствований и необоснованных умозаключений, не подтвержденных ни одним историческим документом. Также необходимо, чтобы минимальный перечень ценностных характеристик, которые должен обосновать заявитель, был закреплен в законодательстве, чтобы заявление о признании того или иного объекта памятником представляло собой небольшую научную работу, с достаточным количеством документов для проведения последующей экспертизы, а процесс сбора и поиска этих документов не перекладывался специалистами УГООКН НО на экспертов. Необходимо, чтобы была исключена возможность оказания влияния на сотрудников УГООКН НО со стороны любых заинтересованных лиц, в том числе именующих себя «градозащитниками».

Я уверен, что ситуацию можно перевести в цивилизованное, законное русло, без лишних криков и эмоций, как это сделано в других регионах РФ, а ответственность за все эти негативные процессы, которые имеют место в нашем городе, лежит именно на власти и только на власти. По большому счету эти самопровозглашенные «градозащитники» пользуются слабостью этой самой власти.

Для оздоровления инвестиционного климата в Нижнем Новгороде считаю, что необходимо вести в буквальном смысле мораторий по выявлению новых «памятников» на тех площадках, которые уже переданы под развитие, размещенные на них объекты признать аварийными, а на тех площадках, которые только планируется передать, все исследования на предмет наличия тех или иных ОКН делать до проведения аукциона, иначе процесс оттока инвесторов, который сейчас наблюдается в городе, будет только усиливаться!

И дело даже не в предстоящем юбилее города. Праздники приходят и уходят, а нам здесь жить. И нашим детям – тоже.