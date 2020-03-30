Иранский эксперт оценил возможность отмены санкций против РФ

Иранский эксперт по международным вопросам и геополитике Бахрам Амирахмадиан в понедельник оценил вероятность отмены санкций Запада в отношении России и Ирана из-за пандемии коронавируса нового типа .

Эксперт полагает, что Москве и Тегерану не следует ждать отмены санкций для скоординированной борьбы с коронавирусной инфекцией. По мнению Бахрама Амирахмадиана, странам придется опираться на свои собственные национальные силы.