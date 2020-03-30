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Иранский эксперт оценил возможность отмены санкций против РФ

, 16:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Иранский эксперт оценил возможность отмены санкций против РФ
флаг России, pixabay.com
Иранский эксперт по международным вопросам и геополитике Бахрам Амирахмадиан в понедельник оценил вероятность отмены санкций Запада в отношении России и Ирана из-за пандемии коронавируса нового типа.
 
 
Эксперт полагает, что Москве и Тегерану не следует ждать отмены санкций для скоординированной борьбы с коронавирусной инфекцией. По мнению Бахрама Амирахмадиана, странам придется опираться на свои собственные национальные силы.
 
Специалист считает, что от Организации Объединенных Наций и связанных с ней международных структур можно ждать не только сотрудничества, но и помощи, однако связывать свои надежды с отменой ограничений не следует. В качестве альтернативы Амирахмадиан предложил России и Ирану совместно работать в медицинской сфере. Кроме того, он считает возможным взаимодействие с другими странами в рамках Евразийского экономического союза.
ЕТ
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