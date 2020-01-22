Магнитогорских металлургов признали лидерами производства

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22 января 2020, 09:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Журнал «Металлоснабжение и сбыт» опубликовал рейтинг ведущих металлургических производств за вторую половину 2019 года. В составленном списке Магнитогорский металлургический комбинат занимает первое место сразу по нескольким показателям.

Редакторы журнала высоко оценили показатели магнитогорцев. Они отметили, что ММК лидирует по производству как холоднокатаных, так и горячекатаных листов. Выпуск холоднокатаного листового проката очень значителен даже в масштабах всей страны – он составляет 30 % от всех объемов этого типа продукции отечественной черной металлургии. Лидирующую позицию занял ещё один вид продукции комбината - оцинкованный и окрашенный металл. Это стало следствием особого внимания руководства ПАО «ММК» к таким изделиям. Помимо этого предприятие лидирует и в производстве белой жести. Но не только Магнитогорский комбинат вошел в этот почетный список. В него вошли и другие предприятия из Группы ММК. Завод «ММК-Метиз» вошел в ТОП-3 производителей метизной продукции, а «Торговый дом ММК» стал вторым среди наилучших торговых домов, принадлежащих металлургическим комбинатам.

При составлении рейтингов журнал основывался на целом ряде статистических данных: анкетирование покупателей металлопродукции, мнение экспертов, объемы и качество продукции, уровень обслуживания клиентов. Также были учтены темпы развития предприятий и открытость информации по ряду аспектов бизнеса.