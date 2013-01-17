Группа «Оптима» начала поход против неугодных СМИ

Группе «Оптима» не понравились появившиеся в СМИ новости, где она упоминалась вместе с оскандалившимся «Энергостримом». Однако это не помешало пресс-секретарям двух якобы не имеющих друг к другу отношения компаний – «Оптимы» Газаряну и «Энергострима» Иноземцевой – практически одновременно разослать по СМИ одинаковые довольно жесткие письма, в которых требовали немедленно удалить с интернет-ресурсов публикации на тему связи между упомянутыми субъектами.

Коротко суть. По всем официальным каналам министерства внутренних дел Российской Федерации прошла информация о хищениях менеджментом «Энергострима» крупных денежных средств. Причем от сводки к сводке с пометками «Срочно» и «Молния» сумма упомянутых хищений только возрастала, остановившись в итоге где-то между 12 и 20 миллиардами рублей.

Естественно, после прохождения у таких «монстров» как РИА «Новости» и ИТАР-ТАСС новости были растиражированы информационными порталами всех калибров.

Официальный (официальнее некуда) сайт Главного управления МВД по Москве до сих пор информирует: «…в поле зрения оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции попали сотрудники группы компаний «Оптима», которые по предварительным данным осуществляли фактическое руководство холдингом «Энергострим», со счетов которого, по предварительным данным, были впоследствии размещены обналиченные денежные средства энергосбытовых компаний…»

Далее по полочкам раскладывался весь механизм вывода денег и другие пикантные подробности. Еще раз подчеркнем – вся эта информация принадлежит официальному источнику.

Равно как и сообщения об обысках не только в офисах «Оптимы», но и в особняке совладельца Валерия Шандалова. Более того, в «Оптиме», по сведениям «Газеты.ру», факты обысков подтвердили, а заодно сообщили о подготовке обжалования действий полиции.

Так, собственно, из-за чего весь этот сыр-бор с требованиями снятия говорящих об очевидном публикаций?

Дело в том, что «Оптима», видимо предполагая довольно жесткий вариант развития событий, во-первых, использовала «Энергострим» для своих операций, а во-вторых, в качестве превентивного удара отстранила руководство «Энергострима» во главе с Юрием Желябовским под предлогом хищений и прочих незаконных действий.

Естественно, Желябовского и его людй не устроила роль мальчиков для битья. И они сделали то, что подсказывала логика - попытались через суды вернуть многомиллиардные займы «Оптиме», выданные компаниями «Энергострима». Это тоже нашло соответствующее отражение в средствах массовой информации. Так «Ведомости» неоднократно информировали читателей об исках «энергостримовцев» в арбитражных судах, в том числе, конечно, и о выигранных.

Эксперты предполагают, что именно активная позиция «Энергострима», обнажившего подоплеку дела и отраженная в новостных потоках и вызвала столь «цензурную» реакцию «Оптимы». По словам политолога Михаила Тульского, президента центра «Политическая аналитика», в его практике такого рода давление бизнес-структуры на СМИ доселе не встречалось, а особую странность, если не сказать прямее, ей придает факт обилия в открытых источниках неопровержимой информации о взаимоотношениях «Оптимы» и «Энергострима».

Кроме того, если уж удалять информацию, допустим, об отце и сыне Шандаловых, имеющих самое прямое отношение к упомянутым публикациям, то на это уйдет чрезвычайно много времени – последние новости по «Энергостриму» это результат ситуации складывавшейся не один год.

Впрочем, те, кому интересно могут в этом убедиться лично: забейте в любой поисковик слова «Оптима», «Энергострим», «Шандалов» - сами все увидите.