Медведев: пора раскрыть населению как формируются тарифы на услуги ЖКХ

Президент РФ Дмитрий Медведев провел совещание по подготовке к зиме, на котором поднял вопрос и по формированию тарифов на услуги ЖКХ.

Глава Минрегиона РФ Виктор Басаргин сообщил, что в этом году в подготовку к зиме было вложено 187,9 миллиарда рублей, и готовность жилищно-коммунального хозяйства страны в текущем году составляет 99,6%.

Басаргин подчеркнул, что "подготовка к зиме находится под контролем".

Глава государства потребовал добиваться, чтобы граждане платили и соответственно получали начисления платежей за услуги ЖКХ строго по нормативам реального потребления, а не в отрыве от него.

Медведев в очередной раз призвал сделать информацию о тарифообразовании прозрачной: "Многие управляющие компании и товарищества на практике просто не представляют жильцам всей полноты информации о своей деятельности. Просто не раскрывают, из чего состоит цена, как формируется тариф на жилищные услуги. Люди жалуются, что тарифы растут, а качество услуг, естественно, остается прежним. Вот. Поэтому необходимо сделать так, чтобы механизм государственного жилищного надзора начал реально работать".

Президент поднял и тему работы управляющих компаний и товариществ собственников жилья: "Тема тоже весьма резонансная. Я говорил несколько дней назад и хотел бы ещё раз сказать – здесь по-прежнему большие проблемы. И в целом ряде регионов губернаторы ко мне подходили и показывали доказательства мошенничества со средствами жилищных платежей, преднамеренного банкротства управляющих компаний".